Um paciente americano morreu de complicações de coagulação do sangue após receber a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, enquanto outro está em estado crítico, disse um cientista da Food and Drug Administration nesta terça-feira (13).

No geral, seis mulheres com idades entre 18 e 48 anos desenvolveram uma forma rara de coagulação do sangue cerebral com plaquetas baixas entre seis e 13 dias após receber a injeção.

Peter Marks, diretor da FDA, traçou uma ligação com uma doença semelhante observada na Europa depois que as pessoas receberam a vacina AstraZeneca, que também é baseada na tecnologia de vetor de adenovírus. Acredita-se que a doença deriva de uma rara resposta imunológica às vacinas que desencadeia a ativação de coágulos.

Anne Schuchat, uma autoridade sênior dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, acrescentou que o risco era muito baixo para as pessoas que receberam a vacina há um mês ou mais. “Para as pessoas que recentemente tomaram a vacina nas últimas semanas, elas devem estar atentas para procurar quaisquer sintomas. Quem recebeu uma vacina e desenvolveu fortes dores de cabeça, dor abdominal, dor nas pernas ou falta de ar, você deve entrar em contato com seu médico”, acrescentou ela.