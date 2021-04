Após 15 dias, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, anunciará novas medidas restritivas de enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19) na tarde desta quinta-feira, 15.

Segundo o Governo do Estado, as medidas serão anunciadas através de uma nota à imprensa, que será encaminhada a partir das 15h, após a reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae).

Diferentemente de como elas vinham ocorrendo, hoje, o Ctcae se reunirá com o governador de maneira virtual, para acompanhar o cenário epidemiológico dos últimos dias e reavaliar as medidas restritivas adotadas no enfrentamento ao coronavírus.

Vale lembrar que a última decisão do Comitê foi de unificar o toque de recolher das 20h às 05h, manter fechado bares e restaurantes nos finais de semana, permitir o funcionamento de templos religiosos com 30% da capacidade e recomendar o escalonamento do fechamento do comércio.