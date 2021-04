Na noite da última quarta-feira, 14, policiais civis da Delegacia Plantonista de Lagarto prenderam em flagrante um homem identificado por Francisco, de 63 anos, pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez ao volante.

De acordo com os delegados Alisson Lial e Matheus Cardillo, os policiais realizavam diligências investigativas nas imediações do mercado municipal do município, quando flagraram Francisco conduzindo o veículo sob o efeito de bebida alcoólica.

Ante o exposto, Francisco foi conduzido para a Delegacia de Lagarto.

Vale lembrar que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência tem como penas: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.