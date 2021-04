Na última quarta-feira, 14, agentes da Delegacia Regional de Lagarto e policiais do 1º Pelotão da Polícia Militar de São Paulo em Santa Gertrudes, município localizado a 167 quilômetros de São Paulo, efetuaram a prisão de um suspeito de ter matado Patrício de Jesus Nascimento, em dezembro de 2020, no povoado Crioulo, na zona rural de Lagarto.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, as investigações mostraram que o suspeito teria ceifado a vida da vítima mediante facadas e que a motivação teria sido relacionada a uma dívida existente entre ambos. Ela ainda ressaltou que a prisão foi resultado de informações trocadas entre as polícias sergipana e paulista, já que o mesmo estava foragido desde a ocorrência do crime.

“Com as evidências colhidas, identificamos a autoria e descobrimos que o suspeito havia fugido para o estado de São Paulo, tendo sido representada por sua prisão, decretada pelo Poder Judiciário. Após a emissão do Mandado de Prisão Preventiva, nossos investigadores se dedicaram a localizar o foragido e, com precisão, repassaram seu paradeiro para policiais militares paulistas, possibilitando a deflagração da operação policial que culminou com sua captura”, explicou.

Após a prisão, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Santa Gertrudes. Com isso, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) informou que a Polícia civil sergipana solicitará o recambiamento do preso a Sergipe, onde permanecerá à disposição da justiça.