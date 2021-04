A Polícia Civil de Simão Dias, após uma série de diligências, concluiu o inquérito policial que investigava a morte dos irmãos Sidnei Santos da Conceição e Maurício Conceição Santana. Ambas as mortes ocorreram no dia 16 de janeiro deste ano, no Povoado Lagoa Seca, zona rural simãodiense.

De acordo com as investigações, Sidnei Santos da Conceição, o “Sidinho”, se envolveu em uma confusão com Daiane Santos da Silva no dia 14 de janeiro deste ano. Na ocasião, Sidnei foi agredido com pauladas e posteriormente teve os pés e mãos amarrados. Já no dia 16 de janeiro, Sidnei foi encontrado morto no interior de sua residência. Consta no laudo pericial cadavérico que a morte se deu por hemorragia interna, decorrente das lesões sofridas.

Segundo o delegado Clever Farias, Daiane Santos foi indiciada e irá responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte, que possui pena máxima de 12 anos. O inquérito policial já foi devidamente enviado ao Poder Judiciário, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

Apesar da infeliz coincidência dos irmãos terem sido encontrados mortos no mesmo dia, concluiu-se, através de exames necroscópicos, que a morte de Maurício Conceição Santana, irmão de Sidnei, que também morreu no dia 16 de janeiro, se deu por causas naturais, provenientes do seu frágil estado de saúde. O corpo de Maurício foi encontrado em uma residência próxima à do seu irmão.