Internado em um hospital privado da capital sergipana, para tratar uma reinfecção de covid-19, o ex-deputado federal e vice-presidente do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro em Sergipe (MDB-SE), Sérgio Reis, não precisou ser entubado. A informação foi confirmada por sua família na tarde de ontem, 14.

“A família do ex-deputado federal Sérgio Reis informa a todos que ele se recupera bem da reinfecção por COVID-19 sob observação de uma equipe médica no Hospital Primavera. O ex-deputado não precisou ser entubado e segue em tratamento de forma tranquila e sem maiores problemas”, disse a família em nota.

Acusado de promover aglomerações por desafetos políticos, Sérgio Reis tem sofrido com os sintomas da covid-19 há 14 dias. O resultado do seu teste foi divulgado na semana passada e, dias depois, ele acabou sendo internado por recomendação médica. Uma vez que já estava com 30% da capacidade dos seus pulmões comprometida.

