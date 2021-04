Com duas rodadas de antecedência, 19 pontos e a liderança do grupo B,o Lagarto Futebol Clube conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Sergipano de 2021.

A conquista do Verdão ocorreu, na última quarta-feira, 14, quando o Boca Júnior e o Atlético Gloriense empataram em 0 a 0, durante uma partida válida pela oitava rodada do estadual.



Com isso, o Lagarto FC finalizará esta primeira etapa do Sergipão estando, no mínimo, na segunda colocação do grupo B. E como apenas os dois melhores de cada grupo se classificam, a diretoria do Verdão comemorou a classificação destacando que: “Primeiro objetivo do ano alcançado com sucesso!“



O Verdão voltará a campo na próxima quarta-feira, 28, quando enfrentará o Atlético Gloriense, pela nona rodada do Campeonato Sergipano de 2021. A partida será realizada às 16h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o popular Barretão, em Lagarto.