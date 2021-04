A saudosa ex-vereadora Maria Acácia Carvalho Ribeiro, vítima de infarto fulminante no final da tarde do último dia 03 de abril, será lembrado pelas próximas gerações em Lagarto. É que seu nome denominará o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças, Adolescentes e Idosos do bairro Jardim Campo Novo.

A medida foi regulamentada pela prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), na última segunda-feira, 12, quando sancionou a Lei nº 954, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto, na semana anterior. Com isso, a Secretaria Municipal de Obras Públicas foi autorizada a instalar a placa com o nome da ex-vereadora.

Vale lembrar que o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças, Adolescentes e Idosos do bairro Jardim Campo Novo está passando por uma reforma desencadeada pela Prefeitura Municipal de Lagarto e que, ao longo de sua vida, Acácia Ribeiro se notabilizou pelos trabalhos que desenvolvia no campo social junto aos idosos. Tanto é que ela tocava uma entidade no bairro Campo da Vila.