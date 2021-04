Um homem, sem identificação até o momento, morreu após ser atropelado por um caminhão no conjunto Bugio. Segundo informações da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), o fato foi registrado na noite desta quarta-feira, 14.

“Um caminhão que estava estacionado foi liga do por seu condutor e, sem que ele percebesse, tinha um cidadão dormindo embaixo do veículo”, resume a CPTran. Ainda segundo a corporação, o condutor informou que deixou o veículo ligado para aquecer o balão do motor do caminhão durante 20 minutos, sem notar que tinha alguém embaixo do caminhão. “Ao se locomover, infelizmente aconteceu a fatalidade”, diz a CPTran.

A Polícia de Trânsito informa ainda que o condutor fez o teste do etilômetro (popular teste do bafômetro) e deu 0.00 mg/ l. “O conduzido precisou apenas ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimento, afinal, o art. 301 do CTB proíbe o flagrante quando o condutor que provocou o acidente permanece no local para dar suporte a polícia, o que foi o caso”, explica.