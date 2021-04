O que é o Ramadã?

O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico. Como os muçulmanos acreditam que parte dos versos do Corão foram revelados ao profeta Maomé nesse período, a religião trata o Ramadã como o mês mais sagrado.

Durante 30 dias, os muçulmanos reforçam as orações, intensificam a leitura do Corão e praticam jejum do nascer ao por do sol. Com isso, os praticantes do Islã acreditam que o sacrifício reforça a proximidade com Deus e fortalece o espírito.

O respeito ao jejum e à oração está entre os cinco pilares do Islã. Os outros envolvem o reconhecimento de que Alá é a única divindade existente, as cinco orações diárias, a caridade e a peregrinação quando possível a Meca, cidade sagrada na Arábia Saudita.

O que as figurinhas representam?

As ilustrações são de autoria da artista Hala AlAbbasi, do Bahrein. De acordo com o Instagram, a intenção dela era que as figurinhas “sejam usadas ao longo do Ramadã para marcar momentos de celebração, de saudações a suhoors e iftars [refeições especiais do período], e toda forma de celebrar a festividade”. Nem ela nem o Instagram chegam a dizer que as figurinhas são exclusivas para os muçulmanos.