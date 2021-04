O governador Belivaldo Chagas anunciou a prorrogação das medidas restritivas dos últimos decretos estaduais até o dia 22 de abril. Com isso, fica mantido o toque de recolher em todos os dias da semana, com alteração do horário, que agora abrange o período das 22h até as 5h do dia seguinte. A medida entrará em vigor com o Decreto que será publicado nesta sexta-feira, 16.

Segundo o documento, os estabelecimentos deverão encerrar suas atividades às 21h para a garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências. A informação foi divulgada logo após a reunião virtual do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), nesta quinta-feira, 15. Ele voltará a se reunir no dia 22 de abril, para novas deliberações.