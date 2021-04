Na última quarta-feira, 10, um suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de 10 anos foi preso por agentes da Polícia Civil de Simão Dias. Segundo informações, o crime teria ocorrido na zona rural daquele município.

Segundo informações do comunicador simãodiense Edelson Freitas, por conta do crescimento do número de casos de abuso sexual de menores em Simão Dias, o delegado Clever Farias concederá uma entrevista hoje, 16, na Tropical FM.

“[Ele] alertará os pais sobre os cuidados que devem ter para evitar que seus filhos sejam vítimas. Geralmente, os suspeitos ou acusados não são desconhecidos, pelo contrário, são parentes ou pessoas próximas de influência perante os familiares do menor”, escreveu Freitas.