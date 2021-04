Seguindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, a Rede Pública Municipal de Ensino de Lagarto segue promovendo a construção cidadã a partir da Educação, possibilitando subsídios para que a população lagartense consiga concluir os seus estudos.

Com o objetivo de incentivar a população a continuar os seus estudos, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Educação, desenvolveu uma campanha voltada para a Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental, a EJAEF. A modalidade de ensino ofertada no município é direcionada para aqueles que, por algum motivo, não conseguiram dar prosseguimento aos seus estudos.

O programa é dividido em fases /etapas para alunos partir dos 15 anos. A EJAEF conta com 13 Unidades de Ensino distribuídas em zonas urbana e rural. Dessa maneira, a Educação Básica na etapa Ensino Fundamental em Lagarto mantém a equidade a uma educação de qualidade.

“Continue os seus estudos pelo sistema EJA e dê uma chance ao seu futuro. Procure uma escola municipal mais próxima a você e matricule-se!”, inventiva a prefeita Hilda Ribeiro.