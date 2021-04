A CBF divulgou os dois potes para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, que terá duelos de ida e volta. Os mandos de campo também serão sorteados. A ordem dos potes se dá a partir do Ranking Nacional de Clubes da CBF: os 16 times melhores colocados no ranking ocupam o pote 1, enquanto os restantes ocupam o pote 2. O sorteio será na próxima semana, com dia a ser definido pela CBF.