O prefeito de Salgado, Givanildo Costa (PT), decidiu não seguir as novas medidas sanitárias do Governo de Sergipe em sua totalidade. Tanto é que ele assinou um novo decreto mantendo o toque de recolher das 20h às 05h em dias úteis e finais de semana.

Além disso, ele permitiu que as atividades religiosas de qualquer rito ou credo sejam realizadas com 30% da capacidade de ocupação, desde que obedeçam ao toque de recolher e as medidas preventivas contra o coronavírus.

Todas as medidas serão válidas até o próximo dia 22 de abril. Lembrando que bares e restaurantes continuam com funcionamento restrito e balneários, rios e praias seguem fechados, como estabelece o Governo do Estado.

