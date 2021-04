Inusitado ou um pedido de socorro? Na noite da última sexta-feira, 16, marcada pela frieza das chuvas, um homem decidiu dormir sobre os braços do monumento de Nossa Senhora da Piedade, excelsa padroeira de Lagarto, erguido pela prefeitura no trevo de acesso ao município de Riachão do Dantas.

O fato chamou a atenção de todos que passavam pelo local, tanto é que acabou sendo amplamente divulgado após a repercussão de um vídeo gravado por um cidadão que circulava por aquelas imediações. Como resultado, a Guarda Municipal foi acionada e acabou retirando-o do monumento, que não ficou danificado.

Após o ocorrido, a Guarda Municipal de Lagarto informou que o homem era da cidade de Umbaúba e que estava vivendo na cidade berço de Silvio Romero há algum tempo. Além disso, o órgão destacou que ele circulava com um vasilhame de bebida alcoólica e algumas roupas.

A Guarda Municipal também não o encaminhou para a Delegacia Regional de Lagarto, pelo contrário, o liberou e ainda o instruiu a procurar ajuda junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), para poder sair da condição de rua.

Diante disso, o Portal Lagartense tentou contato com o secretário Valdiosmar Vieira, responsável pela Assistência Social do Município de Lagarto, para saber se alguma providência já havia sido tomada, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos êxito.