Na madrugada deste domingo, 18, um homem conhecido por Nino foi vítima de um homicídio por disparos de arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Jardim Campo Novo, onde ele residia.

Segundo informações, os disparos foram efetuados por duas pessoas que fugiram em uma motocicleta, rumo ao Complexo Industrial do Maratá, próximo a barragem de Lagarto.

Além disso, elas ainda dão conta que um dos disparos atingiu a cabeça do Nino. Já as motivações do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades.