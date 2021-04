No último sábado, 17, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM), pelo crime de violência doméstica. O caso foi registrado no centro da cidade de Salgado.

Segundo as autoridades, a prisão ocorreu após os vizinhos ouvirem pedidos de socorro da vítima e acionar os policiais. “Ao chegar ao local, a equipe constatou marcas de agressão.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e o agressor, que confessou o crime, foi encaminhado para a Delegacia Plantonista, na cidade de Estância”, detalhou a Polícia Militar.