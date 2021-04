A Campanha de Vacinação contra a Influenza, o vírus causador da gripe, teve início nesta segunda-feira, 19, em Lagarto. Ela será dividida em três fases, as quais serão concluídas em julho.

A primeira fase ocorrerá até o dia 10/05 e terá como público alvo crianças de seis meses a menores de 06 anos, gestantes e puérperas e trabalhadores de saúde; a segunda fase, de 11/05 a 08/06, será para maiores de 60 anos e professores.

Já a terceira fase, prevista para ocorrer entre os dias 09/06 a 09/07, será voltada aos cidadãos com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, forças de segurança, salvamento e armadas.

Em Lagarto, as doses do imunizantes poderão ser recebidas nos seguintes locais: Posto do Leite, UBS do Campo da Vila, USF Davi Marcos de Lima – no Conj. Albano Franco, e nas UBSs da Colônia 13, da Brasília, do Jenipapo e do povoado Crioulo. Nesses locais, os cidadãos deverão comparecer portando o RG e os cartões do SUS e de vacina.

Veja também: Vacinas contra gripe e Covid-19 devem ser recebidas respeitando intervalo de tempo