O menino Kaio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos, foi atingido por uma bala perdida na cabeça na noite de sábado (17) na Vila Aliança, em Bangu, também Zona Oeste, quando brincava com os amigos em uma festinha. Segundo a família, não havia confronto no momento em que o menino foi ferido.

“Não tava tendo nenhum confronto na comunidade, tava tudo calmo e ninguém sabe de onde veio o tiro. Falaram que estava tendo confronto na comunidade vizinha. A gente não sabe se vem de lá, não sabemos”, disse Thaissa, tia do menino.

No domingo (18), Thaissa disse que o cérebro de Kaio não estava respondendo ao tratamento. A família aguardava a medicação parar de fazer efeito para saber qual seria a reação do menino.

“Até então a gente achou que só tinha aberto a cabeça. A gente não achou que era nada de mais. Aí, quando chegou lá, veio a notícia de que era tiro”, completou a tia.

Kaio,seguia internado em estado grave na manhã desta segunda-feira (19) no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.