A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Educação, deu início, na última sexta-feira, 16 de abril, ao calendário de atividades letivas de 2021. A decisão vale para as modalidades de Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental.

O início das atividades aconteceu a partir de um planejamento e após a realização da Semana Pedagógica Remota que contou com a participação de mais de 300 professores da rede pública.

As Unidades de Ensino, juntamente com os professores se organizam na distribuição das Trilhas Pedagógicas: A vida Infantil como Protagonista, da Educação Infantil, com atividades remotas enviadas para familiares, pais ou responsáveis das crianças.

“A Prefeitura de Lagarto vem analisando constantemente a melhor forma de dar continuidade às atividades educativas, buscando sempre fazer o melhor, para que possamos superar juntos esse período atípico”, destacou a prefeita Hilda Ribeiro.