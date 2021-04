A rede elétrica é projetada de modo a garantir segurança a todos, com altura adequada em relação ao chão e materiais resistentes. Mas chuvas intensas, com descargas elétricas, rajadas de vento e quedas de árvore, colisão em postes e outros acidentes, podem partir um cabo e deixá-lo pendurado ou caído no chão. Por isso, é muito importante redobrar os cuidados nesse período.

O gerente de Operações da Energisa, Daniel Flor alerta que, ao encontrar algum cabo partido, pendurado ou no chão, as pessoas devem se afastar do local imediatamente e entrar em contato com a Energisa. O mesmo procedimento deve ser adotado quando houver acidentes com placas, telhas e árvores sobre a rede elétrica. “Mesmo partido, esse cabo pode estar energizado e provocar acidentes graves. É primordial isolar o local e sair de perto. Jamais toque no cabo, sob nenhuma hipótese. Também não deixe que outras pessoas ou animais de aproximem”, explicou Daniel.

O gerente de Operações também recomenda que os moradores não utilizem nenhum objeto, como por exemplo madeira ou haste metálica, para afastar o fio partido, devido ao risco de choque elétrico. “O uso da eletricidade é tão comum no nosso dia a dia, que temos a falsa impressão de que não há perigo algum. Porém, quando utilizada de forma indevida, pode causar danos irreversíveis e até a morte. Os famosos ‘jeitinhos’ para resolver situações envolvendo a rede elétrica só colocam a sua vida e a de quem você ama em risco. Mesmo que falte luz nas casas próximas, não significa que o cabo caído esteja desenergizado”, complementou.

É importante reforçar que somente profissionais autorizados pela Energisa devem fazer intervenções na rede elétrica. Além de receberem treinamento específico, os técnicos utilizam equipamentos de proteção adequados à atividade.

Outras dicas

Confira abaixo outras dicas importantes para evitar acidentes durante chuvas e tempestades:

· Quando a chuva vier com raios e trovões, retire imediatamente das tomadas, equipamentos como televisão, som, ventilador, computador, carregadores de celulares e outros. Ao desligar esses aparelhos, use um calçado que possua o solado isolante, aquele de borracha;

· Se você estiver na rua, afaste-se de campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, mastros e locais elevados, e jamais se abrigue próximo dos postes ou embaixo da fiação elétrica;

· Se você perceber que as paredes da sua casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois as paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos, causando danos aos aparelhos.