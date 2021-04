O Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus Aracaju, está ofertando 28 vagas remanescentes no curso técnico de nível médio integrado de Desenho de Construção Civil, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

As inscrições já começaram e poderão ser realizadas até 30 de abril, através do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, disponível no site: ifs.edu.br/seletivo ou de forma presencial na unidade de ensino, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

No caso da opção pela inscrição on-line, os interessados devem preencher o formulário eletrônico; informar campus, curso e reserva de vaga; inserir as médias de Língua Portuguesa e Matemática do 6º, 7º e 8º ano ou antigas 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino fundamental ou equivalente e, por fim, anexar no formato PDF e em arquivo único, a frente e o verso do histórico escolar de conclusão do ensino fundamental ou uma declaração emitida pela instituição de ensino, contendo as médias dos 6º, 7º e 8º anos ou antigas 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino fundamental das disciplinas de Português e Matemática.

A oportunidade é para quem já possua o ensino fundamental completo e tenha idade mínima de 18 anos. O curso é ofertado no turno da noite e terá duração de três anos. O comprovante de inscrição do candidato deverá ser impresso, pois é a única identificação do candidato (usuário/login e senha), e, portanto, a única forma de acesso às etapas do exame de seleção.

Cotas

Na seleção de candidatos, o IFS oferta 50% de suas vagas para ampla concorrência (independentemente de ter estudado em escola pública, renda ou etnia, sendo que 5% destas são destinadas às pessoas com deficiência – PcD). As demais vagas estão destinadas em 25% para estudantes negros provenientes de escola pública (com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência), e 25% delas para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia) com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência.

Principais datas

As inscrições deste processo seletivo ocorrerão até 30 de abril, com resultado preliminar previsto para 06 de maio. Em caso de interposição de recursos, os candidatos terão os dias 06 e 07 de maio. O resultado final do certame está previsto para 10 de maio e as matrículas da 1ª chamada ocorrerão, via sistema, no período de 10 a 13 de maio.