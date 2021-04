Os criadores da Superliga farão jogo duro para garantir a disputa do novo torneio nos próximos anos. Após repercussão negativa por parte de grandes ligas, Uefa e Fifa (esta última, inclusive, ameaçando punir severamente os clubes “rebeldes”), os 12 times envolvidos enviaram uma carta nesta segunda-feira aos presidentes da Fifa e da Uefa avisando que medidas legais já estão em andamento para garantir o lançamento da Superliga. As informações são do repórter Rob Harris, da Associated Press.