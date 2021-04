“Um programa para a mulher, um programa para você”. Era assim que começava a vinheta do Alô Daisy, programa da Rádio Nacional, na década de 1970. Lançado em 19 de abril de 1971, foi pioneiro na prestação de serviço. Com o microfone na mão, a apresentadora Daisy Lúcidi ajudou muitos ouvintes, ao longo de 46 anos. Desde cadeira de rodas a empregos, o programa contribuiu para mudar a vida de quem o acompanhava e a ele recorria.

Ao receber o convite para apresentar um programa diário em 1971, Daisy aplicou os conhecimentos adquiridos em um curso de serviço social. Na Rádio Nacional desde 1952, ela já tinha atuado em radionovelas e outros programas da casa, como o Seu Criado, Obrigado!, com César Ladeira, e encarou, naquele momento, o desafio de comandar um programa diário em uma fase de reestruturação da emissora. Reveja um trecho do programa Caminhos da Reportagem sobre os 80 anos da Rádio Nacional.

Prestação de serviços

Marcado pela prestação de serviços, o Alô Daisy era transmitido, inicialmente, nas tardes de segunda a sexta-feira, com duas horas de duração. Pedidos de emprego, cadeiras de rodas e coletes ortopédicos eram frequentes no programa. “Ela botava a boca no microfone e conseguia muitas coisas”, afirmou Egle Miranda Bozza, nora de Daisy. Fátima Bonfim, produtora do Alô Daisy por mais de 30 anos, lembra: “Era uma troca permanente de doações.”

Para dar conta de todo o material disponibilizado, Daisy mantinha um depósito em Braz de Pina, zona norte do Rio de Janeiro. Com o auxílio de uma kombi, conseguia levar e buscar o que era doado a quem precisava. A equipe tentava sempre atender aos pedidos. “Eram pessoas carentes, que não tinham condições, e a gente fazia esse canal de atendimento”, contou Fátima.

O programa tentava solucionar as denúncias feitas por ouvintes, que participavam ativamente, tanto do auditório do Edifício A Noite, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, como pelo telefone. Daisy cobrava as autoridades e solicitava soluções para inúmeros problemas.