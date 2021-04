Mesmo diante da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, não deixou de investir em melhorias na infraestrutura e nos serviços de unidades básicas de saúde do município. Nesta segunda-feira, 19, foi inaugurado o Ponto de Apoio à Saúde do Povoado Gameleiro, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

O Ponto de Saúde, que tem como referência a Unidade Básica Fracisco Hora Alves, no Povoado Caraíbas, terá atendimento médico e de enfermagem realizado conforme cronograma da equipe. Os serviços ofertados são: Consulta médica; Consulta de Enfermagem, incluindo exame citopatológico, consulta de pré natal, puericultura e consulta de Hiperdia; Verificação de sinais vitais; Curativo e vacinação.

A equipe conta com um profissional médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Um espaço totalmente novo, com serviços humanizados para a população da região.