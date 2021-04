O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi definido como a banca organizadora do concurso público da Polícia Civil de Sergipe. A dispensa de licitação foi publicada pelo Governo do Estado no Diário Oficial dessa terça-feira, 20.

O certame proverá vagas dos cargos de escrivão e agente de polícia judiciária e tem previsão de realização em 2021. A inexigibilidade de licitação é decorrente do preenchimento dos critérios técnicos necessários à realização das provas do concurso público.

A dispensa da licitação foi autorizada pela Secretaria de Estado da Administração Estadual (Sead). Há a possibilidade da assinatura do contrato com o Cebraspe até a próxima sexta-feira, 23.

O certame será custeado com base nos valores da inscrição, que serão arrecadados em conta única do Estado de Sergipe. A estimativa, considerando o universo de 40 mil inscritos, é de R$ 2.474.599,19.