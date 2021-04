Segundo o relatório, o crescimento das emissões será motivado pela recuperação na demanda de carvão, principalmente no setor de energia. O crescimento do carvão neste ano deve ser 60% maior do que o de todas as energias renováveis juntas.

“Esta recuperação econômica é tudo menos sustentável para o nosso clima”, afirmou, em uma publicação na rede social Twitter, o diretor da AIE, Fatih Birol.