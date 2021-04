Após passarem pela fase de grupos e pelas oitavas de final da etapa 1 do Circuito de vôlei de praia de Cancún, a dupla Ágatha e Duda avançaram para a semifinal.

Jogando contra as russas Makroguzova e Kholomina, na última segunda-feira, 19, a dupla formada pela paranaense e pela sergipana venceu por 2 sets a 0 com os placares de 21/13 e 25/23. Ágatha e Duda perderam na semifinal para as brasileiras Talita e Taiana por 2 sets a 1.

Agora, a dupla disputará a medalha de bronze da etapa contra as alemãs Laboureur e Tillmann. O jogo acontecerá na tarde desta terça-feira, 20, às 15h.