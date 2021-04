Na última terça-feira, 20, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), esteve reunido com o Magnífico Reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Prof. Dr. Walter Santana, a fim de viabilizar uma parceria com a instituição para levar melhorias para os cidadãos simãodienses.

Segundo a assessoria do prefeito Cristiano Viana, as tratativas – realizadas na Reitoria, situada no campus São Cristóvão – se concentraram em torno de uma parceria entre o Município e a UFS, através do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida (CRQV) que será inaugurado em breve, em Simão Dias.

Na ocasião, o Magnífico Reitor ressaltou que o CRQV é parte do campus Lagarto e que faz parte do projeto de interiorização da universidade. O centro tem pretensão de ser referência nas áreas de fisioterapia e reabilitação e foi orçado em mais de R$ 6 milhões.

“Em Simão Dias, estamos finalizando a obra muito importante do Centro de Reabilitação para consolidação e expansão das ações desenvolvidas pelo campus de Lagarto, em parceria com o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS). Essa obra vai prover um serviço completo que estará integrado à rede de atenção à saúde, atendendo a população da região Centro Sul”, explicou Valter Santana.

Presenças

Além do prefeito Cristiano Viana, estavam presentes o secretário de Saúde, Renaldo Prata, o de Administração, Pequeno Soares, e o ex-deputado federal Valadares Filho. Cabe ressaltar que todos os protocolos de biossegurança foram seguidos, com o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus.