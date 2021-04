A Justiça Federal em Sergipe está realizando um leilão unificado on-line de fazendas, situadas em Lagarto e Aquidabã, prédios comerciais e residenciais, apartamentos, lotes urbanos, veículos e insumos agrícolas. Por conta da pandemia de covid-19, os lances podem ser dados até o dia 27 de abril e 4 de maio, por meio do site da Realiza Leilões, já que nessas datas serão realizadas o 1º e o 2º leilão.

Segundo a Realiza Leilões, os lotes são oriundos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª e 9ª Varas Federais e, para adquiri-los, o interessado deve dar um lance no valor igual ou superior ao da avaliação. Contudo, alguns lotes da 4ª Vara Federal somente poderão ser arrematados desde que o lance mínimo seja maior do que 50% do valor de avaliação, “desde que não seja considerado o preço vil, seguindo os critérios definidos por cada unidade jurisdicional, na forma prevista no edital de leilão Nº 8/2021”, observou a Realiza Leilões.

Como participar do leilão

O interessado em participar do leilão via internet deverá se cadastrar gratuitamente, com antecedência mínima de 72 horas da data de cada evento, ficando o mesmo responsável civil e criminalmente pelas informações fornecidas quando de seu cadastro, a ser integralmente preenchido de acordo com as normas previstas no edital e no Termo de Compromisso presente no sítio eletrônico.

Já para o cadastramento, será obrigatório comprovar capacidade civil e ausência de impedimento, informando os respectivos dados e apresentando cópia autenticada dos documentos a seguir enumerados:

Se pessoa física: Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente (documento de identidade expedido por entidades de classe, tais como OAB, CREA, CRM e outras, ou pelas Forças Armadas do Brasil); Cadastro de Pessoa Física (CPF); RG ou documento equivalente e nome e CPF do cônjuge, se for o caso; comprovante de residência em nome do arrematante (conta de água, luz ou telefone) e e-mail. Se pessoa jurídica: Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); contrato social, até a última alteração, ou Declaração de Firma Individual; Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente (documento de identidade expedido por entidades de classe, tais como OAB, CREA e CRM, ou pelas Forças Armadas do Brasil) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica e e-mail.

Bens já podem ser visitados

Segundo a Realiza Leilões, os interessados em cada item colocado no leilão poderão visitá-los, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, e no sábado, das 09h às 12h, desde que observem as restrições sanitárias impostas pela pandemia de covid-19. Além disso, o acompanhamento por Oficial de Justiça dependerá de prévia e formal solicitação a ser requerida junto à respectiva Secretaria da Vara Federal responsável pelo lote, ficando seu atendimento condicionado ao juízo de oportunidade e conveniência da Justiça Federal.