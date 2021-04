Em meio ao seu 12º aniversário, celebrado ontem, 20 de abril, o Lagarto Futebol Clube anunciou o retorno do volante Daniel, que estava emprestado a alguns clubes portugueses, para reforçar o elenco do Verdão na reta final do Campeonato Sergipano de 2021.

Em nota, a Diretoria do Lagarto Futebol Clube deu mais detalhes sobre a chegada do atleta. “O volante, que tem contrato com o Lagarto, chegou na cidade, passou por teste negativo de COVID, treinou com o grupo e seu nome já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF”, informou.

Ainda segundo a Diretoria do Verdão, Daniel regressou de Portugal na última segunda-feira, 19, onde ganhou experiência por duas temporadas, atuando pelo Rio Ave e SC Espinho. Nesse período, o atleta jogou 43 partidas e fez dois gols, devendo voltar para a Europa no segundo semestre.

Além disso, a chegada de Daniel serviu para animar a torcida lagartense ainda mais. Tanto é que após o anúncio, muitos comemoraram o retorno afirmando que o mesmo “joga muito”, que era “um reforço de peso” e que a Diretoria do Lagarto acertou ao trazê-lo de volta para o elenco, que já caminha rumo a final do estadual.