Em meio ao aniversário de 141 anos de Lagarto, o Hospital de Amor de Barretos divulgou imagens da planta do Complexo Oncológico que está sendo construído no povoado Urubutinga, na zona rural da cidade berço de Sílvio Romero, com recursos destinados pela bancada sergipana no Congresso Nacional.

Segundo a planta divulgada pelo Hospital de Amor, o Complexo Oncológico de Lagarto terá uma pista de pouso e decolagem de 1,9 km, além de alas dedicadas a radioterapia, quimioterapia, intervenções cirúrgicas, medicina nuclear, emergências, serviços ambulatoriais, bem como à pesquisa e a promoção da prevenção ao câncer.

Ao Portal Lagartense, José Carvalho de Menezes, representante da empreitada em Sergipe, informou que a previsão é que a primeira etapa do Complexo Oncológico de Lagarto seja concluída em junho de 2022, quando já será possível realizar a quimioterapia e a radioterapia. Ele também destacou que as obras da pista de pouso e decolagem serão iniciadas em setembro.

Veja também: Henrique Prata garante que Lagarto terá a maior filial do HA