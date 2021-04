O caso das pavimentações inacabadas em Lagarto segue com novos e tristes capítulos. Para se ter uma ideia, entre os dias 20 e 21 de abril, fortes chuvas caíram sobre a cidade e, como resultado, o Portal Lagartense acabou recebendo diversas reclamações de cidadãos que estavam com a rua e/ou com suas casas alagadas.

Os registros foram feitos nos bairros Alto da Boa Vista, Loiola II e Cidade Nova, bem como no povoado Barro Vermelho. Na rua Dr. Evandro, uma cratera chegou a se formar na rua; enquanto que no Loiola II e Barro Vermelho, algumas casas acabaram alagadas. Todas as vias foram alvo de promessas e algumas estavam com as obras de pavimentação e drenagem inacabadas.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o porta-voz da Prefeitura de Lagarto, Waldson Diniz, informou que o secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Igor Almeida, está fazendo um levantamento situacional das ruas afetadas para tomar as devidas providências. Além disso, ele destacou que uma nova licitação foi aberta para concluir a pavimentação do Loiola II.

Ele ainda observou que a Assistência Social em momento algum foi acionada pela Defesa Civil. Segundo o porta-voz, caso houvesse o acionamento da Assistência Social pela Defesa Civil, o Município iria disponibilizar um alojamento temporário e suprimentos de materiais de alimentação e de uso imediato para aqueles que, por ventura, tivessem suas moradias interditadas.