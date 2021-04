O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) destinou R$ 1 milhão para reformar a sede do antigo Grupo Escolar Sílvio Romero, que pede socorro em pleno centro de Lagarto. A obra será realizada pelo Governo do Estado de Sergipe, que já perdeu outra emenda para a mesma obra por falta de um projeto arquitetônico.

Diante disso, em entrevista ao Portal Lagartense, o deputado Fábio Reis assegurou que o recurso não será perdido novamente. “Eu acordei com o governo que antes de destinar a emenda, eles contratariam o projeto arquitetônico e eles já contrataram o serviço da arquiteta Ana Libório, a mesma que projetou o novo mercado municipal de Lagarto”, disse.

Fábio ainda lembrou que fez a sua parte, mas observou que o início das obras demorará mais de um ano. “Assim que o Orçamento Federal for publicado no Diário Oficial, o Estado de Sergipe cadastra a obra no Ministério do Turismo e depois a apresenta à Caixa Econômica, que irá aprovar o projeto e autorizar a licitação. Feito isso, o Estado fica aguardando a Caixa autorizar a assinatura da Ordem de Serviço. É um processo deve demorar mais de um ano”, justificou.