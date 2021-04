Nesta quinta-feira, 22, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto aprovou uma nota de repúdio aos bancos Bradesco e Caixa Econômica. Proposta pelo vereador Vilânio do Treze, a medida foi motivada pela insatisfação da população com as longas e diárias filas que têm se formado ao redor das agências, por conta das restrições sanitárias provocadas pela covid-19.

Em seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Vilânio 13 ressaltou que a medida não tem o objetivo de macular a imagem de tais instituições, mas de referendar o sentimento de indignação dos cidadãos que são obrigados a enfrentarem as longas filas para acessarem as dependências das agências.“A gente não poderia deixar de tomar uma atitude com relação aos bancos”, frisou.

“A gente ver filas quilométricas no Bradesco, na Caixa Econômica, no Banese e em outras agências. Mas no Bradesco e na Caixa ocorrem as maiores filas. Então eu pergunto: Desde quando acontecem filas nesses bancos? Será que nesse tempo todo de pandemia não já daria para a Caixa Econômica e o Bradesco se organizarem? Eles podiam ver algumas ideias para amenizar essa situação. Isso é uma falta de respeito!”, completou.

Longas filas mostradas pelo vereador em seu pronunciamento 1 de 4

Por fim, Vilânio cobrou uma reposta dos gerentes das agências bancárias e ainda afirmou que a Câmara Municipal estaria pronta para ajudá-los. Já o Poder Legislativo de Lagarto informou ao Portal Lagartense, que a Nota de Repúdio será encaminhada para as agências citadas no texto aprovado, para a entidade de classe que representa os bancos, bem como para os órgãos reguladores.

Problema antigo

Durante a fala de Vilânio, o vereador Josivaldo dos Brinquedos (Cidadania) sugeriu que os bancos ofertassem alguns serviços através de agendamento, enquanto Marta da Dengue (MDB-SE) lembrou que o problema das filas existe desde quando presidiu a Câmara Municipal. Na época, ela destacou que algumas reuniões foram realizadas com os gerentes, mas que até agora pouca coisa melhorou.