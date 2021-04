Após uma reunião com prefeitos e secretários de saúde e outra com o Comitê Técnico-Científico e de Atividade Especiais (Ctcae), nesta quinta-feira, 22, o governador Belivaldo Chagas decidiu prorrogar as medidas restritivas colocadas em vigor na semana passada.

Com isso, fica mantido o toque de recolher das 22h às 5h e as restrições maiores aos finais de semana, de modo a evitar as aglomerações que são mais comuns nestes períodos. Templos religiosos podem funcionar com 30% da capacidade.

Além disso, o Governo de Sergipe ressaltou que cada município continua com autonomia para estabelecer regras mais rígidas de funcionamento dos setores e do toque de recolher, de acordo com a própria realidade local. Por outro lado, ele não fez nenhuma sinalização quanto ao retorno das aulas presenciais.