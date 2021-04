Na tarde da última quinta-feira, 22, o Ponto Banese instalado no Conjunto Sílvio Romero, nas proximidades do Bar do Flamengo, em Lagarto, foi alvo de uma investida criminosa. Lá, dois homens armados assaltaram o caixa do correspondente, bem como os clientes que aguardavam para serem atendidos.

Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de vigilância do estabelecimento, o que não foi suficiente para frear os criminosos. Segundo as imagens, a dupla chega ao correspondente bancário, e enquanto um deles rende os clientes e adentra a área restrita o outro saqueia as gavetas de um gabinete na área dos clientes.

Já na área restrita, os funcionários do Ponto Banese são colocados de joelho e obrigados a repassarem toda a quantia presente nos caixas. Toda a quantia é colocada em bolsas plásticas, até que a dupla – segundo informações preliminares – foge em um Renault Sandero de cor prata em direção ao Conjunto Loiola II, em Lagarto.