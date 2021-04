Na manhã da última quinta-feira, 23, a Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens por porte ilegal de arma de fogo, no povoado Alecrim, na zona rural de Salgado, mais precisamente no limite deste município com Estância.

Segundo a PM, a prisão ocorreu quando um dos suspeitos que estava com um objeto enrolado em tecido, ao avistar a viatura policial, tentou se livrar do embrulho, o que chamou a atenção dos policiais.

“Feita a busca pessoal, foi encontrada uma espingarda calibre .28. Os suspeitos e a arma foram encaminhados à Delegacia Regional de Estância, onde realizaram todas as medidas cabíveis”, relatou a PM.



Já a comandante da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/6ºBPM), capitã Márcia, ressaltou que: “Nos quatro primeiros meses deste ano, os militares da 2ªCia/6º BPM conseguiram apreender o equivalente a 50% do número de armas de fogo apreendidas em todo 2020. A média, que era de uma arma por mês no ano passado, nesses quatro primeiros meses, subiu para o dobro”.