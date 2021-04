O Estado de Sergipe recebeu, no final da tarde desta quinta-feira, 22, uma nova remessa de vacinas contra a covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Ministério da Saúde enviou 31.200 doses.

Ainda de acordo com a SES, os imunizantes que desembarcaram no Aeroporto de Aracaju totalizam 25.000 vacinas da Astrazeneca, para primeira dose (D1), e 6.200 vacinas da Coronavac, sendo a maior parte delas para a segunda dose (D2).

Segundo a secretaria, nesta sexta-feira, 23, a equipe de imunização da SES se reunirá para definir o grupo prioritário que será contemplado com o novo lote. No sábado, 24, as vacinas serão distribuídas aos 75 munícipios sergipanos.

Com essa nova remessa de vacinas, o Governo do Estado já recebeu ao todo 520.880 doses de imunizantes. O número de vacinados com a primeira dose é de 406.540 e com a segunda dose 89.540 pessoas.

Dados da vacinação

De acordo com a atualização mais recente do Mapa da vacinação contra Covid-19 no Brasil, realizada na noite do último dia 21, que monitora os percentuais de vacinados nos 26 Estados e no Distrito Federal, Sergipe ocupa a décima primeira posição com 12,46% da população vacinada. No Brasil, até o presente momento, contabiliza-se que 27.523.231 pessoas receberam ao menos uma dose, ou seja, 13% da população brasileira. Esse número equivale a 54,2% das doses recebidas pelos estados.

Em relação à segunda dose, menos da metade do número de vacinados concluíram o ciclo vacinal. Os dados mostram que 10.947.310 pessoas tomaram a dose que aumenta a imunização contra o novo coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde orienta que a população apta a receber a segunda dose, procure as unidades de atendimento no prazo recomendado.