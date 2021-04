Dois homens morreram após entrarem em confronto com policiais militares na manhã desta sexta-feira (23) em Natal, de acordo com a corporação. O caso ocorreu durante uma operação conjunta das forças policiais do estado no Paço da Pátria, na Zona Leste da capital. Entre os mortos, segundo a PM, está o principal suspeito da morte do cabo Gustavo Pinheiro, durante um assalto, no dia 13 de abril.