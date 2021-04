Os municípios de Itaporanga D’Ajuda, Umbaúba, Cristinápolis, Itabaianinha, Boquim, Arauá, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Salgado, Lagarto, Tobias Barreto, Poço Verde, Simão Dias e todos os povoados estão com o abastecimento de água comprometido.

A informação foi confirmada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a qual alegou que o comprometimento é devido a alta taxa de turbidez das águas nas captações com o transbordo de barragens, e falhas no fornecimento de energia elétrica.

“As equipes da Deso acompanham a situação, para retomar o tratamento da água. A previsão para a recuperação gradativa do abastecimento será logo que as águas na captação diminuírem os sedimentos, e o fornecimento de energia pelas Concessionárias for regularizado”, destacou a Companhia.

E completou: “A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza”.