Na última sexta-feira, 23, a Prefeitura de Simão Dias realizou a distribuição de mais de 2.000 mudas frutíferas de laranja pêra. A medida beneficiou 20 associações comunitárias simãodienses.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, a iniciativa fez parte da comemoração alusiva ao Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo celebrado no último dia 17 de abril.

Além disso, a iniciativa contou com a participação do prefeito Cristiano Viana, o qual destacou que a distribuição faz parte do projeto da atual gestão de fortalecer a agricultura local. “Estamos potencializando a nossa agricultura e colocando em práticas ações jamais vistas em Simão Dias”, comentou.