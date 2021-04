A Campanha de Vacinação contra a gripe iniciou no último dia 19 para os grupos prioritários da 1ª fase (crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde) e segue até o dia 10 de maio.

Atenção aos locais em que estão sendo aplicadas as vacinas:

Posto do Leite, UBS do Campo da Vila, USF Davi Marcos de Lima – no Conj. Albano Franco, e nas UBSs da Colônia 13, Brasília, Jenipapo e Povoado Crioulo. Para vacinação é necessário apresentar o RG, cartão do SUS e cartão de vacina.