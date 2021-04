Na tarde do último domingo, 25, uma intensa perseguição policial foi realizada nas ruas da cidade de Lagarto. Na oportunidade, os PMs buscavam prender dois assaltantes que atuavam na cidade. Contudo, somente um deles acabou preso em flagrante pelo crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), tudo começou quando uma das vítimas da dupla relatou a polícia que sua motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, cor azul, placa PJS-8147 havia sido roubada por dois indivíduos que estavam armados.

“Após diligências para localizar os suspeitos, populares informaram que no bairro Libório havia um indivíduo que acabara de efetuar um roubo de outro veículo motocicleta, sendo essa uma Yamaha YBR, placa IAA-9F05. Ao chegar no local indicado, a guarnição encontrou o segundo veículo e percebeu que um ocupante correu a pé ao avistar a viatura, enquanto o outro ocupante permaneceu parado e, ao realizar a abordagem ao mesmo, foi encontrado consigo uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, porém sem munições”, relatou a SSP/SE.

E completou: “O suspeito confessou a autoria dos roubos, bem como informou onde estaria localizado o primeiro veículo roubado. As vítimas reconheceram o autor dos roubos, que foi conduzido para a Delegacia local para a lavratura do flagrante. A arma de fogo e os veículos foram entregues na delegacia para as providências cabíveis.”