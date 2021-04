Na manhã desta segunda-feira, 26, a Prefeitura de Lagarto, representada pela Secretária de Saúde Polyana Ribeiro, participou de uma Coletiva de Imprensa com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde foram apresentados dados referentes à inserção de alunos de graduação em cenários de práticas de atenção à saúde frente à vacinação contra a Covid-19.

Os estudantes matriculados nas áreas de saúde da universidade, continuarão com os estágios presenciais quando já tiverem recebido a vacina contra a Covid-19, observando a quantidade necessária de doses e também o período pós-vacina considerado indispensável para a imunização.

A cobertura vacinal em Lagarto chega a 80%, com 142 alunos englobados, sendo que 100% dos profissionais do Hospital Universitário de Lagarto (HUL) já foram vacinados. A secretária de Saúde do município, Polyana Ribeiro, explica que o bom resultado é fruto da parceria que envolve a universidade e o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS).

“A cidade de Lagarto fez uma logística com a UFS e com o HUL e conseguimos avançar na vacinação dos residentes, preceptores e estagiários de vários cursos que atuam no Hospital Universitário de Lagarto. O município está avançando e essa parceria vem dando certo e estamos praticamente encerrando a vacinação para esse público”, afirma a secretária.