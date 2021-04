O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi flagrado sem máscara dentro do shopping Manauara, em Manaus, no domingo (25), por volta das 15h30, no horário local. O registro foi feito pela fotógrafa Jaqueline Bastos.

Jaqueline estava dentro do shopping, em direção a uma das saídas, quando viu o ex-ministro entrando no local. Ao perceber que era Pazuello, e sem máscara, ficou surpresa.

“Ele entrou no shopping com autorização da funcionária responsável pela medição da temperatura e veio na minha direção”, disse.

A fotógrafa, então, pegou o celular e questionou Pazuello sobre a falta do equipamento de proteção. Segundo ela, o ex-ministro sorriu e respondeu: “pois é. Sem máscara. Onde vende isso?”.

Segundo a fotógrafa, na sequência, uma cliente do shopping deu uma máscara para Pazuello.

O uso do equipamento de proteção é uma das principais recomendações das autoridades para conter a disseminação da Covid-19. É, inclusive, uma das medidas indicadas pelo do Ministério da Saúde.