A aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac está suspensa em Aracaju. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira (26), pela assessoria de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Segundo a SMS, inicialmente o prazo previsto para o retorno do serviço seria a próxima quinta-feira (29), mas a data só poderá ser confirmada após uma reunião para debater a situação da vacinação na capital que está marcada essa quarta-feira (28).

A secretaria informou que não recebeu do Ministério da Saúde o quantitativo necessário de vacinas da Coronavac para a aplicação da segunda dose. Este atraso, já reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, terá impacto no calendário de vacinação do município.