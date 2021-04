Após duas medalhas de bronze seguidas, Ágatha e Duda foram campeãs pela primeira vez na temporada 2021 do circuito mundial de vôlei de praia. Nesta segunda-feira (26), a dupla brasileira ficou com o título da segunda de três etapas em Cancún (México) ao derrotar as russas Nadezda Makroguzova e Svetlana Kholomina por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/19.

Foi o 300º triunfo da parceria, que representará o Brasil na Olimpíada de Tóquio (Japão) e o sexto ouro delas no circuito mundial. Foi, também, a segunda conquista brasileira seguida no México. Na semana passada, Talita e Taiana foram campeãs da primeira etapa de Cancún ao vencerem as canadenses Melissa Humana-Paredes e Sarah Pavan, atuais campeãs do mundo e líderes do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

“Estamos desgastadas mentalmente por termos jogado do começo ao fim dois torneios seguidos. Agora é uma recuperação rápida para voltarmos para o terceiro evento, pois sempre entramos em quadra com fome de mais medalhas”, disse Agatha, que chegou ao décimo título em disputas do circuito mundial, após o jogo.

“Ágatha foi muito importante. Jogou de forma muito agressiva desde a primeira virada de bola. Eu dedico esta vitória a ela. Este é o nosso terceiro evento na temporada internacional e nosso terceiro pódio consecutivo, o que mostra nossa evolução”, completou Duda, que venceu a sétima etapa de circuito mundial da carreira.

Bronze no masculino

Ainda nesta segunda-feira, o Brasil foi ao pódio na chave masculina com o bronze de Alison e Álvaro Filho. A parceria superou os italianos Adrian Carambula e Enrico Rossi por 2 sets a 0, com um duplo 21/17. É a primeira vez que a dupla conquista medalhas na atual temporada.

“É um resultado muito importante. Nosso time está crescendo e a evolução no resultado da semana passada para esta [ficaram em 17º na primeira etapa de Cancún] é reflexo disto. Ter participado do circuito brasileiro [de vôlei de praia] antes foi um diferencial para ganharmos ritmo de competição”, comemorou Álvaro Filho.

A terceira e última etapa do circuito em Cancún começa nesta quarta-feira (28) e vai até domingo (2). Os jogos são transmitidos ao vivo pelo canal da FIVB no YouTube.