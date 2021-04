O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente de Bolsonaro (sem partido) com larga vantagem no estado de Sergipe nas eleições de 2022, é o que mostra os dados do Instituto Padrão que foram divulgados com exclusividade pelo Jornal da Fan, da Rádio Fan FM, na manhã desta terça-feira. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), lidera a corrida para o Governo de Sergipe.

A Pesquisa ouviu 988 pessoas, entre os dias 21 a 24 de abril, das regiões do Leste, Centro Sul, Sul e Baixo São Francisco sergipano. A margem de erro é de 3,12% para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

No cenário estimulado, Lula aparece com 55,2% e Bolsonaro com 18,1%. Na sequência aparecem Luciano Huck (4%), Ciro Gomes (2,7%), Marina Silva (2,1%), Sérgio Moro (1,8%), João Dória(1,2%), Guilherme Boulos (1%) e Henrique Mandetta (0,9%).

Os que pretendem votar em branco, nulos ou nenhum registraram 8,4%. Já os que não souberam responder ou indecisos totalizam 4,5%.

Governo de Sergipe

Em relação ao cenário estadual, os dados não foram publicados pelo Instituto Padrão, mas o Jornal da Fan teve acesso e revela que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), aparece com a maior porcentagem de votos no Estado, em comparação com os principais nomes da política sergipana.